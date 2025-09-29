Stellantis anuncia brasileiro João Laranjo como novo diretor financeiro

O grupo automotivo Stellantis, que possui as marcas Peugeot, Fiat e Jeep, anunciou nesta segunda-feira (29) a nomeação do brasileiro João Laranjo como diretor financeiro, após a saída do americano Doug Ostermann.

Laranjo era, desde o início de 2025, o diretor financeiro da Stellantis para a América do Norte, após ser nomeado pelo novo CEO do quarto maior fabricante mundial de automóveis, o italiano Antonio Filosa.

Ele já havia ocupado o cargo entre 2017 e 2024 sob a direção do ex-CEO Carlos Tavares. O brasileiro trabalhou durante nove meses como executivo do fabricante de pneus Goodyear.

"Depois de trabalhar em estreita colaboração com João durante 15 anos e testemunhar sua ascensão, sempre me impressionou seu senso agudo para as finanças e sua mentalidade voltada para resultados", afirmou Filosa em um comunicado.

Ostermann, que trabalhou como diretor financeiro da Stellantis durante quase um ano, renunciou "por motivos pessoais", segundo o grupo.

A Stellantis também confirmou nesta segunda-feira que prevê um crescimento de suas margens e vendas no segundo semestre, após sofrer uma perda líquida de 2,3 bilhões de euros (2,7 bilhões de dólares, 14,4 bilhões de reais) no primeiro semestre.

O grupo franco-ítalo-americano se prepara para interromper temporariamente as atividades em várias fábricas na Europa. Uma decisão justificada por um "mercado difícil" no continente.

A empresa projetou em julho que as novas tarifas implementadas pelo presidente americano Donald Trump poderiam custar quase 1,5 bilhão de euros (1,76 bilhão de dólares, 9,4 bilhões de dólares) em um ano para o grupo, que produz no México quase 25% de seus automóveis vendidos nos Estados Unidos.