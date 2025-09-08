SpaceX adquire frequências por US$ 17 bilhões para reforçar Starlink

A empresa espacial SpaceX, propriedade de Elon Musk, comprou frequências da operadora americana de telecomunicações EchoStar, no valor de 17 bilhões de dólares (cerca de 91,7 bilhões de reais), como parte de seu plano para reforçar as operações de sua rede Starlink, anunciaram ambos os grupos nesta segunda-feira (8) em um comunicado.

Com esta operação, a SpaceX quer desenvolver o serviço chamado "Direct to cell", que permite o acesso direto de um smartphone a determinados satélites de sua constelação Starlink, sem a necessidade de um terminal adicional específico.

A SpaceX lançou seus primeiros satélites capazes de garantir comunicações diretamente em smartphones compatíveis no início de 2024. Atualmente, conta com 600 em relação aos 8 mil satélites que a empresa tem em órbita.

Além dos SMS e das mensagens de alerta, os clientes da rede Starlink "Direct to cell" agora têm acesso a aplicativos, redes sociais e plataformas de mensagem em zonas remotas, destaca a empresa de Musk em seu site.

Para oferecer estes serviços, a empresa se associou com dez operadores, presentes na América do Norte e do Sul, Austrália, Japão, Suíça e Ucrânia.

"Mais de 50% do planeta ainda não está coberto por serviços terrestres", destaca a SpaceX em seu site. E acrescenta que, com esse objetivo, mantém o compromisso de "trabalhar com operadoras de redes móveis em escala mundial".

A transação anunciada nesta segunda-feira prevê dar acesso ao serviço a alguns clientes da EchoStar, ressalta o comunicado.

Nas operações eletrônicas antes da abertura da bolsa de Nova York, por volta das 9h00 no horário de Brasília, as ações da EchoStar subiam 22%, para 82 dólares (R$ 442).