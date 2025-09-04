Sobe para 16 o número de mortos em acidente no Elevador da Glória, em Lisboa

O balanço do descarrilamento do Elevador da Glória, um emblemático bondinho no centro de Lisboa, subiu nesta quinta-feira (4) para 16 mortos. O serviço municipal de Proteção Civil, que havia anunciado 17 mortes, afirmou que cometeu um erro ao informar que duas vítimas hospitalizadas haviam falecido durante a noite, quando apenas uma pessoa morreu nas últimas horas.

Outras 21 pessoas foram hospitalizadas devido ao acidente. Cinco delas estão em estado grave.

Inicialmente, a possibilidade de haver brasileiros entre as vítimas foi descartada na quarta-feira pelo Itamararty. Porém, nesta quinta-feira, o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, afirmou que um cidadão ficou ferido, mas recebeu tratamento e foi liberado.

Causa do acidente

Uma das principais suspeitas para a causa do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do bonde, que descarrilou e se chocou contra um prédio. O sindicato de condutores de bondes, a Fectrans, disse ao canal SIC que várias queixas tinham sido feitas recentemente sobre a manutenção dos veículos a autoridades municipais. A última delas teria ocorrido em 2022.

A Carris, empresa responsável pelos trens, diz que as manutenções ocorrem dentro do prazo. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) vai investigar o caso.

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória é uma infraestrutura centenária que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. Além de servir como meio de transporte para moradores, é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, transportando mais de 3 milhões de passageiros por ano. O tombamento do veículo levanta preocupações sobre a segurança e a manutenção do sistema, que é considerado patrimônio histórico.

O bonde amarelo e branco, que sobe e desce uma ladeira íngreme no centro da cidade em paralelo com outro que segue no sentido contrário, estava tombado na estreita rua por onde trafega, segundo canais de televisão portugueses. As laterais e a capota estavam parcialmente amassadas e parecia ter colidido com um prédio na curva da rua.