Sobe para 10 número de mortos em explosão de caminhão de gás no México

O número de mortos devido à explosão de um caminhão de transporte de gás na Cidade do México aumentou para 10 nesta sexta-feira (12), após o falecimento de mais dois feridos, informou a prefeita Clara Brugada.

A capital mexicana foi abalada na quarta-feira pela potente explosão de um veículo carregado com milhares de litros de gás enquanto circulava pelo populoso bairro de Iztapalapa, na região leste da metrópole.

"Temos 54 pessoas que ainda permanecem no hospital (...), 22 que felizmente já receberam alta e, infelizmente, dez pessoas falecidas", declarou Brugada em entrevista à emissora Rádio Fórmula.

Uma das pessoas que morreram nesta sexta-feira é Jorge Islas Flores, que trabalhava como funcionário de apoio educacional no estatal Instituto Politécnico Nacional (IPN), segundo informou a universidade.

"Expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo falecimento de nosso querido colega", afirmou o IPN em sua conta na plataforma X.

Islas, de 51 anos, também era artista plástico e seu trabalho havia sido exposto internacionalmente, de acordo com informações da mídia local.

Segundo as investigações da promotoria, é provável que o acidente com o caminhão tenha ocorrido porque o veículo pesado estava trafegando em excesso de velocidade.

Brugada disse que seu governo buscará regular o trânsito de veículos com combustíveis na cidade, que tem 9,2 milhões de habitantes, para evitar novas tragédias.

Em janeiro de 2019, um incêndio e a subsequente explosão de um duto que estava sendo saqueado causaram 137 mortes na localidade de Tlahuelilpan, no estado central de Hidalgo.

Em 1984, uma explosão nas instalações da empresa estatal Petróleos Mexicanos, no subúrbio capitalino de San Juan Ixhuatepec, causou mais de 500 mortes.