Sheinbaum e Carney se reúnem em preparativos para negociação do USMCA com Trump

O primeiro-ministro canadense Mark Carney se encontrou com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum na quinta-feira durante uma visita de dois dias ao México, focada em como diversificar o comércio diante das ameaças tarifárias dos EUA e manter o mais importante acordo de livre comércio no Hemisfério Ocidental.

O acordo de comércio Estados Unidos-México-Canadá, ou USMCA, será revisado em 2026. Mais de 75% das exportações do Canadá e mais de 80% das do México vão para os EUA. Os dois líderes apertaram as mãos e caminharam lado a lado até o palácio presidencial na Cidade do México, onde o senador canadense Peter Boehm disse que os líderes se preparavam para compartilhar preocupações sobre o presidente dos EUA, Donald Trump. "O que eles estão ouvindo dos americanos, o que nós estamos ouvindo. É uma oportunidade para discutir como lidar com o governo dos EUA no futuro", disse Boehm.

Sheinbaum disse que os dois líderes querem aumentar o comércio bilateral em diferentes setores através do acordo de livre comércio e fazer isso por meio de rotas marítimas - o que evitaria que esses produtos tivessem que passar pelos Estados Unidos. "A ideia é fortalecer o comércio através dos portos entre o Canadá e o México em ambos os oceanos", disse na quinta-feira durante sua conferência de imprensa matinal antes da chegada de Carney.

Carney também busca melhorar as relações com o México durante sua visita de dois dias, após alguns chefes de províncias no Canadá terem falado no ano passado sobre excluir o México de qualquer novo acordo de livre comércio com os EUA. Fonte: Associated Press