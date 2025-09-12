Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

Sete mineradores estão presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia, aparentemente devido a um deslizamento de terra, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM) nesta sexta-feira (12).

Autoridades e moradores do município conflituoso de Santander de Quilichao, no departamento de Cauca, buscam os trabalhadores sob a terra deslizada com auxílio de maquinaria, observou um fotógrafo da AFP.

De acordo com relatos da imprensa, um deslizamento de terra causou o acidente na noite de quinta-feira. Os habitantes do local, que aguardam notícias na superfície, disseram que os primeiros relatos da emergência foram conhecidos entre 22H30 e 23H00 locais (entre 00H30 e 03H00 de sexta-feira, no horário de Brasília).

Com uma retroescavadora, a equipe de resgate tenta ampliar a entrada do buraco para facilitar a busca.

Cauca é um centro de operações de rebeldes que se afastaram do histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Nesta região, os mineradores extraem ouro ilegalmente, muitas vezes sob ordens de guerrilheiros que se financiam com este metal e com o tráfico de cocaína.

Os acidentes em minas são recorrentes na Colômbia, sobretudo nas minas de carvão no centro do país.

A Procuradoria, um órgão de controle estatal, informou em dezembro que em 29 dos 34 departamentos se realiza mineração ilegal.

No país há 94 mil hectares afetados por essa atividade, na qual, em alguns casos, contaminam-se as fontes de água com mercúrio, de acordo com o último balanço da ONU.