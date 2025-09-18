Mundo

Impacto nos EUA

Senadores democratas e republicanos apresentam projeto para contestar tarifa de Trump ao Brasil

Congressista democrata Chuck Schumer acusou o presidente dos EUA de usar uma "falsa declaração de emergência" para retaliar o país sul-americano pelo julgamento de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

Pedro Lima

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS