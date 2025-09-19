Senado dos EUA confirma Mike Waltz como embaixador americano na ONU

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira, a nomeação do ex-assessor de Segurança Nacional Michael Waltz como embaixador do país na ONU.

Waltz foi destituído da função de assessor de Segurança Nacional após adicionar um jornalista do The Atlantic em um grupo de uma rede social contendo informações confidenciais sobre os planos dos EUA de bombardear o Iêmen. O secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o cargo, em que permanece até hoje.