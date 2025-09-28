Semana de Moda de Paris se torna trampolim para pequenos 'influencers'

A Semana da Moda de Paris começa e as marcas de luxo finalizam os detalhes de seus desfiles. A influenciadora brasileira Carlota Pitarch também se prepara para participar de uma série de eventos e obter o máximo "de visibilidade" deste evento mundial da moda.

Essa entusiasta da moda, de 25 anos e residente em Paris há quatro anos, busca impulsionar suas contas nas redes sociais (@carlotapitarch, Instagram, 154.000 seguidores, TikTok, 49.500) participando de todos os eventos possíveis, desde desfiles e apresentações até almoços, jantares e festas.

"Tem muitos, não sei como vou fazer para ir a todos", diz ela à AFP, pensando em sua agenda para os próximos 10 dias.

Isso permitirá que ela publique em suas contas novos "looks", apresente tratamentos de "skincare" ou fale sobre suas marcas preferidas, em sua maioria colaborações patrocinadas por empresas de moda.

"Quando você está nos eventos, as pessoas te veem mais, as marcas te veem mais e isso traz muita visibilidade. É bom para futuras colaborações", afirma Carlota, de mãe brasileira e pai espanhol, e que considera que este é um "trabalho em tempo integral".

Ao contrário dos perfis com milhões de seguidores, os influenciadores de médio alcance, geralmente conhecidos como "microinfluenciadores" , possuem entre 10.000 e 100.000 seguidores (os "macroinfluenciadores" possuem até 500.000 seguidores) e têm uma comunidade mais fiel e consolidada.

Os "microinfluenciadores" estão geralmente "mais próximos de sua audiência, e as mensagens que transmitem tendem a ter um impacto maior", explica Robin Martin-Chave, diretor para a França da agência internacional Bold Management, que representa e gerencia esse tipo de perfil.

"Os perfis menores têm um lado mais autêntico para o público", acrescenta.

Para Lilas Villeneuve (@lilas.vn, Instagram, 57.700 seguidores, TikTok, 115.500), sua atividade nas redes é como um "trampolim" para acessar o mundo da moda, no qual ela deseja trabalhar.

"É também uma forma de me expressar", diz essa francesa de 24 anos, que faz mestrado em empreendedorismo empresarial. "Eu tinha uma visão específica da moda e achava que faltava um pouco de conteúdo (...) que a explicasse, que permitisse compreendê-la, entendê-la, decifrá-la".

Essa criadora de conteúdos, que entre outros tópicos publica vídeos e podcasts explicativos sobre tendências, também tem uma agenda lotada para a Semana da Moda, "bastante exaustiva".

Desta vez, ela se preparou com antecedência e visitou várias lojas de aluguel de roupas para ter tudo pronto para seus eventos.

"Quanto às roupas, não me vestirei no 'último minuto', o que já é importante", conclui.