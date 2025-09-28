Secretário dos EUA cita Brasil como um dos países que precisam ter comércio "consertado"

Howard Lutnick é secretário de Comércio dos Estados Unidos. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, citou o Brasil como um dos países que precisam ser "consertados" para garantir uma dinâmica comercial mais favorável aos norte-americanos. Durante entrevista à emissora NewsNation, publicada no sábado (27), Lutnick também mencionou Suíça, Índia e Taiwan entre os governos dos quais Washington ainda espera concessões.

— Temos um monte de países para consertar, como Suíça e Brasil. Eles têm um problema. Índia. Esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. Abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudiquem os Estados Unidos, e é por isso que estamos em desvantagem com eles — Howard Lutnick.

Com exceção do Brasil - que desde agosto já enfrenta uma tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos — os demais países mencionados pelo secretário estão entre os que serão atingidos por uma nova rodada de tarifas anunciada pelo governo Trump.

A partir de 1º de outubro, entrarão em vigor tarifas variando entre 25% e 100% sobre uma série de produtos, como medicamentos, caminhões pesados, móveis e utensílios domésticos para cozinha e banheiro. Entre as nações mais impactadas estão Irlanda, Suíça, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido, Índia, México, Alemanha, China e Japão.

De acordo com Trump, a decisão visa proteger a indústria nacional diante do alto volume de importações e fortalecer a "segurança nacional".

O secretário Lutnick, em entrevista, destacou que um dos fatores por trás da medida é o desequilíbrio na balança comercial dos EUA com esses países, citando especificamente o caso da Suíça como exemplo desse déficit.

— Um país pequeno como a Suíça tem um déficit comercial de US$ 40 bilhões com os EUA. Porque dizem: 'Bem, é um pequeno país rico'. Sabe por que eles são um pequeno país rico? Porque nos vendem US$ 40 bilhões a mais em produtos — declarou.

O secretário afirmou que os países precisarão lidar com as tarifas aplicadas pelo presidente caso queiram manter as relações comerciais.

— Estes países precisam entender que se eles querem vender para os consumidores americanos, é preciso 'jogar bola' com o presidente dos Estados Unidos.

Reunião em planejamento

O comentário aconteceu dias após uma rápida interação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da ONU.

O republicano disse ter tido "excelente química" com o presidente brasileiro e informou que os dois concordaram em se encontrar nesta semana.