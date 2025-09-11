Saiba quem é o homem que superou Elon Musk no ranking dos mais ricos do mundo

Larry fundou a companhia em 1977 e atuou como CEO até setembro de 2014. TORU YAMANAKA / AFP

O cofundador da Oracle, Larry Ellison, assumiu nesta quarta-feira (10) a liderança como homem mais rico do mundo, desbancando Elon Musk. Aos 81 anos, o empresário viu sua fortuna saltar de US$ 101 bilhões em uma única manhã de negociações em Nova York, alcançando US$ 393 bilhões, conforme O Globo. Musk aparece em segundo lugar, com US$ 385 bilhões.

Oracle é uma empresa norte-americana do ramo de tecnologia e informática, referência em bancos de dados, servidores na nuvem, e especializada no desenvolvimento e comercialização de hardware. Segundo o site da empresa, Larry Ellison é presidente do conselho da Oracle. Ele fundou a companhia em 1977 e atuou como CEO até setembro de 2014. Hoje ele é diretor de tecnologia.

O dado foi apontado no Billionaires Index, um ranking diário elaborado pela agência americana Bloomberg, que acompanha a fortuna das pessoas mais ricas do planeta com atualização no fechamento de cada dia de negociações na Bolsa de Valores de Nova York.

A disparada ocorreu após a Oracle divulgar resultados acima do esperado no último trimestre, impulsionados pelo crescimento no setor de computação em nuvem e pela demanda crescente de empresas de inteligência artificial. O ganho de Ellison é o maior avanço diário já registrado pelo índice da Bloomberg.