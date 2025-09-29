O ex-presidente da Rússia e atual vice-chefe do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, rejeitou a possibilidade de um conflito direto entre Moscou e a Europa nos próximos anos. Em comunicado publicado no Telegram, ele afirmou que "há um constante tamborilar na Europa sobre guerra com a Rússia dentro dos próximos cinco anos. Isso não vai acontecer".

Segundo Medvedev, a razão central é que tal cenário "é contra os nossos interesses nacionais". Ele argumentou que a Rússia "não precisa de guerra com ninguém, muito menos com a velha carcaça congelada, a Europa", e sustentou que "não há nada ali para nós". O dirigente descreveu o continente europeu como economicamente frágil, dependente dos Estados Unidos e em "degeneração cultural".

Para ele, a prioridade do povo russo é "desenvolver o nosso próprio país, incluindo reconstruir os territórios que retornaram ao seio da pátria", tarefa que classificou como "nem fácil, nem barata". "A Rússia sempre chegou à Europa como libertadora, nunca como invasora."

O comunicado também minimizou a capacidade de reação europeia, destacando que os países do bloco estão "vulneráveis e divididos", liderados por "degenerados patéticos, incapazes de assumir responsabilidade". Em sua avaliação, "a maioria dos europeus é fraca e apática, não está disposta a lutar por ideais comuns ou sequer por sua própria terra".