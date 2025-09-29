Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

A Rússia prevê convocar este ano 135 mil homens entre 18 e 30 anos, segundo um decreto assinado nesta segunda-feira (29) pelo presidente Vladimir Putin para o recrutamento de outono.

O exército assegura que estes novos recrutas não serão enviados à Ucrânia, país onde a Rússia lançou uma ofensiva em grande escala em fevereiro de 2022, mas realizarão tarefas auxiliares dentro do território russo.

O serviço militar na Rússia, que dura um ano, é obrigatório. A campanha de recrutamento é organizada duas vezes ao ano, uma na primavera e outra no outono.

Na campanha de primavera deste ano, foram recrutados 160 mil homens e na de outono do ano passado, 133 mil.

Esses recrutas diferem dos mais de 300 mil reservistas mobilizados para combater na Ucrânia e que já cumpriram anteriormente o serviço militar.

No entanto, no contexto da guerra contra a Ucrânia, foram relatados vários casos de recrutas que morreram no campo de batalha.

Em agosto de 2024, Kiev afirmou ter capturado recrutas durante uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia.

Em 2023, a Rússia aprovou uma lei que aumentou a idade máxima de alistamento militar de 27 para 30 anos, em vigor desde 1º de janeiro de 2024.