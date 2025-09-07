Rússia faz o maior ataque aéreo a Kiev desde o início da guerra na Ucrânia

A Rússia lançou neste domingo (7) seu maior ataque aéreo a Kiev desde o início da guerra da Ucrânia. Foram usados mais de 800 drones, quatro mísseis balísticos e nove mísseis de cruzeiro, informou a Força Aérea Ucraniana. Alertas aéreos duraram mais de 11 horas em Kiev e região.
Um dos principais prédios do governo ucraniano em Kiev foi atingido pelo bombardeio. Na zona oeste da capital, um ataque a um prédio residencial matou pelo menos duas pessoas, incluindo uma criança, de acordo com autoridades ucranianas.
O presidente Volodymyr Zelensky fez uma publicação no X a respeito do ataque.
"Esses assassinatos agora, quando a diplomacia real já poderia ter começado há muito tempo, são um crime deliberado e um prolongamento da guerra", wscreveu. "O mundo pode forçar os criminosos do Kremlin a interromper os assassinatos – basta vontade política. Agradeço a todos que estão ajudando", concluiu.
O ataque supera o registrado em julho, que era considerado o maior da guerra, iniciada em fevereiro de 2022. Também ocorre após tentativas recentes de negociar um acordo de paz.
O impasse já dura semanas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que, para assinar um acordo de paz com a Ucrânia, exigiria a anexação de todo o território do Donbass — que inclui as províncias de Donetsk e Luhansk —, além de garantias de que o país não ingressará na OTAN e não abrigará tropas ocidentais em seu território.
Por outro lado, Zelensky, já afirmou que não abrirá mão do Donbass, argumentando que tal concessão incentivaria Moscou a continuar sua expansão territorial em direção à Europa.