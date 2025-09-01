Rússia é suspeita de interferir no sistema de GPS do avião da presidente da Comissão Europeia

Ursula von der Leyen é presidente da União Europeia. VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

O avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi afetado por interferência de GPS ao sobrevoar a Bulgária no domingo (31). A suspeita é de que a Rússia tenha causado o problema, afirmou nesta segunda-feira (1º) um porta-voz da União Europeia (UE).

— Podemos, de fato, confirmar que houve interferência no GPS. Recebemos informações da autoridade búlgara de que suspeitam que isso se deveu a uma interferência flagrante da Rússia — disse Arianna Podestà, porta-voz da UE.

Podestà comentou que von der Leyen viu "em primeira mão os desafios diários das ameaças vindas da Rússia e seus sistemas" durante sua viagem.

— E, claro, a UE continuará a investir em gastos com defesa e na prontidão da Europa ainda mais após este incidente — acrescentou.

A Bulgária emitiu uma declaração dizendo que "o sinal de satélite usado para a navegação GPS da aeronave foi interrompido. À medida que a aeronave se aproximava do Aeroporto de Plovdiv, o sinal de GPS foi perdido."