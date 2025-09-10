Mundo

Tensão internacional

Rússia diz que Polônia está "espalhando mitos" e que ataque não incluiu território polonês

A Polônia acionou caças próprios e de países da Otan para proteger o espaço aéreo do país, após a Rússia lançar ataques contra regiões do oeste da Ucrânia na madrugada de quarta-feira 

Estadão Conteúdo

Thais Porsch

