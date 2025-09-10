Rússia diz que Polônia está "espalhando mitos" e que ataque não incluiu território polonês

Drones russos foram abatidos por forças ucranianas em Kiev. SERGEI SUPINSKY / AFP

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, nesta quarta-feira (10), que seus ataques realizados durante a madrugada não incluíram alvos em território polonês e que os drones que atingiram instalações da indústria de defesa ucraniana — e que, segundo Varsóvia, teriam entrado no espaço aéreo da Polônia — têm alcance inferior a 700 quilômetros.

"Esses fatos derrubam os mitos que a Polônia está espalhando novamente para agravar a crise ucraniana", enfatizou o ministério.

Segundo o Kremlin, o secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, não conseguiu fornecer qualquer resposta sobre qualquer prova de "intenção" por trás desse "incidente". Ele apenas disse que "uma avaliação completa está em andamento".

Visando esclarecer totalmente o "incidente para todas as partes interessadas" em prevenir uma maior escalada da situação, o Ministério da Defesa da Federação Russa declarou estar pronto para realizar consultas sobre este assunto com o Ministério da Defesa da Polônia.

"O Ministério das Relações Exteriores da Rússia está pronto para contribuir com esses esforços", acrescentou.

Polônia e Otan acionam caças

A Polônia acionou caças próprios e de países da Otan para proteger o espaço aéreo do país, após a Rússia lançar ataques contra regiões do oeste da Ucrânia, na fronteira com o território polonês. As aeronaves levantaram voo na madrugada de quarta-feira (10), pelo horário local — noite de terça-feira (9), no Brasil, de acordo com o g1.

A operação fez com que alguns aeroportos da Polônia fossem fechados, inclusive o de Varsóvia.

Mais cedo, a Força Aérea da Ucrânia chegou a afirmar que drones russos haviam entrado no espaço aéreo polonês e representavam uma ameaça para a cidade de Zamosc. No entanto, momentos depois, apagou a mensagem do Telegram.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, boa parte do país, incluindo regiões próximas à fronteira com a Polônia, ficou sob alerta aéreo durante a madrugada.