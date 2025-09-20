Rússia ataca Ucrânia com mísseis e drones em ofensiva de larga escala

A Rússia lançou um ataque em larga escala com mísseis e drones em diversas regiões da Ucrânia na madrugada deste sábado, 20, levando à morte de três pessoas e ferindo dezenas, segundo informações de autoridades ucranianas.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que os ataques ocorreram em nove regiões, incluindo Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy e Kharkiv.

Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas no ataque na região central de Dnipropetrovsk, disse o governador local, Serhii Lysak. Vários edifícios e casas foram danificados na cidade oriental de Dnipro.

Em Kiev, as autoridades locais disseram que houve ataques nas áreas de Bucha, Boryspil e Obukhiv. Uma casa e carros foram danificados. Na região ocidental de Lviv, o governador Maxim Kozytsky disse que dois mísseis de cruzeiro foram abatidos.

Segundo informações da Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 619 drones e mísseis, sendo 579 drones, oito mísseis balísticos e 32 mísseis de cruzeiro. As forças ucranianas abateram e neutralizaram 552 drones, dois mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro.