'Ruptura' e 'The Pitt' disputam Emmy Awards

Os Emmy Awards, considerados o Oscar da televisão, serão entregues neste domingo (14), e os especialistas esperam uma disputa acirrada na categoria drama.

"Ruptura", sucesso de ficção científica da Apple TV+, e "The Pitt", a série médica da HBO, estão páreo a páreo na disputa pelo principal prêmio da noite, enquanto "O Estúdio" e "Adolescência" devem se destacar em outras categorias.

Veja, a seguir, quatro aspectos para serem observados na cerimônia, que começa às 17h de domingo em Los Angeles (21h em Brasília).

- Olhares voltados para a categoria drama -

"Ruptura", o terror psicológico do produtor executivo Ben Stiller, ambientado nos escritórios futuristas de uma empresa obscura, lidera as indicações com um total de 27.

A premissa da série é que os funcionários "innies", da Lumon Industries, cujas personalidades só existem dentro da companhia, deixam suas vidas externas ou seus "outies" do lado de fora, graças a um procedimento distópico que divide o cérebro.

Estrelada por Adam Scott, a aclamada primeira temporada da produção em 2022 foi desbancada por Succession, mas este ano, em sua segunda temporada, se destaca como principal candidata.

"The Pitt", um drama hospitalar originalmente concebido como um spin-off de "ER: Plantão Médico" e que emula muito dela, também está em alta para os especialistas.

Seus 15 episódios retratam várias horas de um insuportável e estressante plantão em um hospital de Pittsburgh. Abordando desde abortos até tiroteios, tornou-se um sucesso.

Noah Wyle, veterano de "ER", é visto como favorito para disputar o prêmio de Melhor Ator em Série de Drama junto com Scott graças à sua interpretação de um atormentado chefe da ala de emergência.

- 23 indicações -

Em contraste, "O Estúdio", protagonizada por seu cocriador Seth Rogen no papel do produtor executivo Matt Remick, parece inclinada a dominar como Melhor Série de Comédia.

Foram 23 indicações, um recorde para uma série de comédia em um único ano, e já faturou nove prêmios na cerimônia prévia do fim de semana dedicada às categorias mais técnicas do Emmy.

Em uma cidade apaixonada por si mesma, "O Estúdio" consegue ser uma carta de amor para Hollywood e uma sátira sobre as inseguranças, hipocrisias e falhas morais da indústria.

Um dos episódios mais queridos da produção ocorre durante uma cerimônia de premiação, com uma piada recorrente na qual quase todos os vencedores agradecem a Sal Saperstein, o subordinado de Remick, em vez dele. Espera-se que o evento de domingo esteja cheio de referências a esta brincadeira.

- 'Adolescência' e a masculinidade tóxica -

O prêmio de Melhor Minissérie deve ir para o drama britânico da Netflix que abalou as audiências globais. Assim como "Bebê Rena", "Adolescência" se tornou um tópico de discussão quase obrigatório este ano por sua análise oportuna do impacto da masculinidade tóxica nos jovens.

A aclamada série retrata um jovem de 13 anos preso sob suspeita de ter assassinado uma colega de escola com uma faca.

Cada um dos seus quatro episódios foi filmado em uma única tomada. "Adolescência" acumulou 140 milhões de reproduções em seus primeiros três meses.

"É inconcebível que 'Adolescência' perca o Emmy", escreveu John Ross na Vanity Fair.

- Sem política ou discursos longos -

Em tempos políticos divisivos, a Academia de Televisão, responsável pelo Emmy, está determinada a permanecer fora de controvérsias.

"Definitivamente só celebramos a televisão. Ninguém está tentando desviar desse caminho. Queremos que, durante três horas, todos se divirtam", disse o produtor da cerimônia, Jesse Collins, na quinta-feira ao Deadline.

O anfitrião Nate Bargatze elaborou uma estratégia para garantir que os discursos sejam sucintos. O truque é que serão subtraídos 1.000 dólares (R$ 5.385, na cotação atual) por cada segundo que um discurso de agradecimento ultrapasse o limite, de no máximo 45 segundos.