Rubio chega a Israel em meio a ataques contra o norte da Faixa de Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou a Israel no domingo, 14, em meio à intensificação dos ataques contra o norte da Faixa de Gaza. Ao menos 13 palestinos morreram, segundo as autoridades locais.

Rubio disse antes da viagem que buscaria respostas do governo de Israel sobre o futuro de Gaza, após o ataque contra líderes do Hamas no Catar na semana passada. A ofensiva interrompeu os esforços de negociação para o fim do conflito.