República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

República Dominicana declarou nesta terça-feira (2) como "organização terrorista" o cartel de los Soles, a suposta organização de narcotráfico que, segundo os Estados Unidos, é liderada pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Especialistas questionaram a existência de uma narcogrupo clássico e concordam que se trata de um sistema de corrupção que se beneficia do crime organizado.

O governo do presidente Luis Abinader designou como "organização terrorista o grupo armado Cartel de los Soles, pelo que instruiu os organismos de inteligência e segurança do Estado a adotar as medidas apropriadas para prevenir incursões do grupo (...) no território nacional", indicou um comunicado do governo.

Argentina, Equador e Paraguai também declararam como terrorista o Cartel de los Soles.

A declaração não menciona a Venezuela ou Maduro, embora siga a linha dos Estados Unidos, que anunciou sanções contra este suposto cartel e aumentou a recompensa pela captura do presidente venezuelano para 50 milhões de dólares (273 milhões de reais).

"A Constituição dominicana estabelece como objetivo de alta prioridade o combate às atividades criminosas transnacionais que coloquem em perigo os interesses do país, bem como a paz, estabilidade e segurança nacional e regional", acrescentou a declaração oficial.

Os Estados Unidos anunciaram uma mobilização de navios de guerra e pelo menos 4 mil fuzileiros navais para operações contra o narcotráfico no Caribe.

O presidente Donald Trump anunciou mais cedo a morte de 11 "narcotraficantes" em um ataque no Caribe contra uma embarcação que supostamente transportava drogas.