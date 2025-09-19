Reitor de universidade no Texas deixa o cargo por 'doutrinação transgênero'

O reitor da Texas A&M University, Mark Welsh, deixará o cargo nesta sexta-feira (19), acusado de tolerar uma "doutrinação transgênero", em meio a uma investida conservadora promovida por Donald Trump na educação americana.

Desde seu retorno à presidência no final de janeiro, Trump assinou uma série de decretos contra a comunidade LGBTQIA+, um deles para reconhecer apenas dois gêneros: masculino e feminino.

"Agradecemos seu serviço e contribuições prestadas (...) agora é o momento de promover uma mudança e posicionar a Texas A&M para uma excelência contínua nos próximos anos", disse a universidade em nota, sem especificar o motivo da saída de Mark Welsh, após quase dois anos no cargo.

No início de setembro, o deputado estadual republicano Brian Harrison divulgou no X um vídeo no qual uma aluna e uma professora conversam sobre gênero e sexualidade durante uma aula sobre literatura infantil, segundo o político.

No vídeo, a aluna diz que, segundo o presidente Trump, "existem apenas dois gêneros", aludindo ao decreto assinado em seu primeiro dia de mandato.

"Isso não vai apenas contra mim, mas contra as crenças religiosas de muita gente (...) não quero promover algo que vá contra as leis do nosso presidente", acrescentou a aluna.

A professora respondeu que respeitava seu direito de permanecer fiel à sua religião. "Você está equivocada ao pensar que o que digo é ilegal", disse a professora que convidou a aluna a se retirar caso estivesse desconfortável.

Harrison também divulgou um áudio no qual a aluna pede ao reitor que demita a professora, mas Welsh negou.

A professora foi demitida mais tarde por não adaptar o conteúdo de sua matéria às mudanças sugeridas pelas autoridades universitárias, segundo a imprensa.

Isso não foi suficiente para Harrison.

"Uma estudante da Texas A&M foi expulsa da sala porque expressou sua objeção à doutrinação transgênero (...). O reitor da A&M defende os estudos LGBTQIA+", afirmou, e pediu a intervenção do governo Trump e do governador do Texas, Greg Abbott.

O reitor foi criticado pelo vice-governador texano, Dan Patrick. "Sua ambivalência sobre o assunto e sua desconsideração às preocupações da aluna ao imediatamente tomar o lado da professora são inaceitáveis", disse.

O Texas está alinhado à política governamental que promove uma educação conservadora, proibindo o que considera contrário a seus valores religiosos.