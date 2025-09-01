Reino Unido fecha acordo de 10 bilhões de libras para suprimento de navios de guerra à Noruega

O Reino Unido fechou um acordo avaliado em 10 bilhões de libras para suprir navios de guerra à Noruega, segundo comunicado divulgado neste domingo, 31, pelo Ministério da Defesa britânico. O acordo determina o fornecimento de fragatas Tipo 26, projetadas para guerra anti-submarino.

Em nota, o Reino Unido afirmou que este é o seu maior acordo de exportação de navios de guerra em valor e prevê criação de 4 mil empregos na década de 2030, dos quais mais de 2 mil serão representados pela fábrica da BAE Systems em Glasgow.

A decisão da Noruega faz parte de estratégias para ampliar a defesa do norte da Europa, como membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). As fragatas norueguesas vão integrar a Marinha Real britânica em uma frota de 13 navios anti-submarinos: oito britânicos e pelo menos cinco noruegueses.

"Essa parceria também cobrirá manutenção compartilhada, treinamento extensivo de equipes, suporte de serviços e trocas de pessoal", afirma o comunicado.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Store, revelou que outros três candidatos foram considerados para a compra de navios - França, Alemanha e EUA - e que a escolha pelo Reino Unido foi "difícil", devido as ofertas competitivas e aliança próxima. "A cooperação em segurança e políticas de defesa continuará a força total com todos eles", ressaltou, em nota.

O anúncio impulsionou ações do setor de defesa no Reino Unido na manhã desta segunda-feira, 1. Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação da BAE Systems subia 2,25%, a da Rolls-Royce avançava 2,8%, a da Babcock tinha alta de 3,74% e a da QinetiQ ganhava 1,43%.