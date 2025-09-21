Reino Unido e Austrália se juntam ao Canadá e reconhecem formalmente Estado palestino

Campo de refugiados palestinos em Bureij, no centro da Faixa de Gaza, neste domingo (21). Eyad BABA / AFP

Neste domingo (21), o Reino Unido e a Austrália se juntaram ao Canadá e também reconheceram formalmente o Estado palestino, às vésperas da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A medida é contrariada pelos Estados Unidos, governado por Donald Trump, que apoia Israel.

"Hoje, para reavivar a esperança de paz para os palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina", afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na rede social X.

Já o premiê australiano, Anthony Albanese, disse em comunicado, também publicado no X, que a medida está em consonância com as legítimas e antigas aspirações do povo palestino em ter um Estado próprio.

"A Austrália reconheceu a Palestina hoje, juntamente com o Canadá e o Reino Unido, como parte de um esforço internacional coordenado para criar um novo impulso para uma solução de dois estados, começando com um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns capturados nas atrocidades de 7 de outubro de 2023", afirmou.