Reino Unido anuncia novas sanções à Rússia, após episódio na Polônia e ataques à Ucrânia

O Reino Unido anunciou um novo pacote de 100 sanções mirando os fluxos de petróleo e o poderio militar da Rússia nesta sexta-feira, dia 12. As medidas do governo britânico vieram dias após a violação pela Rússia de espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a Polônia e recentes ataques de Moscou contra alvos ucranianos. Mais cedo, a União Europeia informou que está finalizando um 19º pacote de sanções contra a Rússia.