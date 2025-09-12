Quem é Tyler Robinson, suspeito de assassinar influenciador conservador nos EUA

O suspeito detido em conexão com o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk é Tyler Robinson, um estudante de 22 anos do Estado de Utah (EUA). A informação foi confirmada pelo governador da Utah, Spencer Cox, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 12. Ele era registrado como eleitor apartidário e seus país são republicanos registrados, de acordo com dados do Estado de Utah.

Cox disse que o suspeito indicou a um amigo da família que ele tinha conexão com o assassinato e que possuía posições políticas contrárias ao posicionamento de Kirk. De acordo com o governador, o suspeito agiu sozinho, mas as investigações ainda estão em andamento.

O governador também citou como principais evidências gravuras em balas encontradas em um rifle que se acredita ter sido usado no ataque, bem como mensagens de aplicativo atribuídas ao atirador acusado, que um colega de quarto compartilhou com as autoridades após o assassinato de Kirk.

Munição encontrada

Segundo Cox, as gravuras deixadas nas balas dentro da arma que as autoridades acreditam ter sido usada no tiroteio tinham várias referências que sinalizam a culpabilidade do suspeito. Uma delas dizia: "Ei, fascista! Pegue!", disse o governador, acrescentando que outra dizia: "Se você ler isso, você é gay, KKKK".

Outras gravuras eram aparentes referências à jogos online. "Os símbolos de seta para cima, seta para a direita e três setas para baixo", conforme descrito por Cox, podem ser uma referência a uma sequência de movimentos em um controle que libera uma bomba no videogame "Helldivers". Outra gravura, "Observa protuberâncias OWO, o que é isso?", é uma frase usada para brincar em comunidades de RPG online.

Uma das cápsulas intactas do suspeito estava adornada com as palavras "Bella ciao". Essa é uma aparente referência a uma canção italiana adotada pela resistência antifascista durante a 2ª Guerra Mundial. Ela ainda é cantada pela esquerda italiana para comemorar o fim do fascismo.

Várias fotos nas redes sociais mostram Robinson segurando armas durante sua infância. Ele foi admitido na Universidade Estadual de Utah com uma prestigiosa bolsa acadêmica, de acordo com um vídeo dele lendo sua carta de aceitação publicado na conta de um familiar nas redes sociais. Um porta-voz da universidade afirma que ele frequentou a universidade por apenas um semestre em 2021.

Investigação

Segundo o diretor do FBI, Kash Patel, Robinson foi preso na noite de quinta-feira, 11 na cidade de St George, em Utah, cerca de 400 quilômetros do campus da universidade.

Antes da prisão, investigadores federais e oficiais estaduais haviam divulgado uma série de fotos e um vídeo da pessoa que eles acreditam ser responsável pela morte de Kirk. As autoridades também publicaram novas fotos de uma pessoa usando boné, uma camisa preta de manga longa e uma mochila.

Um rifle Mauser de calibre 30, de ação por ferrolho, foi encontrado enrolado em uma toalha em um bosque perto da Universidade do Vale de Utah. Um cartucho deflagrado foi recuperado da câmara, e outras três munições estavam carregadas no carregador, de acordo com informações circuladas entre as forças de segurança e descritas à Associated Press. A arma e a munição estavam sendo analisadas por autoridades de segurança em um laboratório federal.

Como foi o ataque

Kirk estava discursando em um debate organizado pela Turning Point na Utah Valley University no momento do tiroteio. Ele foi levado a um hospital local e declarado morto horas depois.

Vídeos de celulares gravados no evento que circularam online mostraram pessoas correndo ao som de um tiro. Um vídeo parecia mostrar a cabeça de Kirk se inclinando para trás enquanto ele fazia um discurso sentado sob uma tenda com o slogan "The American Comeback" (O retorno americano) impresso nela. Ele perdeu muito sangue após ser baleado.

O ativista tinha 31 anos e era uma das principais lideranças conservadoras dos Estados Unidos. Desde 2012, tornou-se uma figura constante nos campi universitários, onde organiza os comícios como o de Utah, que costumam atrair grandes multidões.

Embora não faça parte do governo, sua influência na Casa Branca é significativa. Desde as eleições de novembro, ele tem ajudado a avaliar possíveis nomeados, testando sua lealdade a Trump.