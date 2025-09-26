Quem é James Comey, ex-diretor do FBI denunciado à Justiça após pressão de Donald Trump

O ex-diretor do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) James Comey foi denunciado à Justiça na quinta-feira, 25, por falso testemunho e obstrução de uma investigação no Congresso. Críticos apontam que a denúncia é resultado de pressão do presidente Donald Trump.

Comey foi nomeado diretor do FBI em 2013, durante o governo de Barack Obama. Ele ainda estava no cargo quando Trump assumiu a presidência em janeiro de 2017, mas a relação dos dois já começou marcada por tensões, principalmente devido às investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Menos de cinco meses depois, Comey foi demitido.

Ele se formou em Direito na Escola de Direito da Universidade de Chicago, nos anos 1980. Antes disso, Comey já havia concluído, com honras, a graduação em Química e Religião na Universidade de William e Mary.

O ex-diretor do FBI ingressou no Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em 1987, onde permaneceu por seis anos, antes de atuar na iniciativa privada.

Comey retornou ao governo americano em 1996, ao assumir o cargo de procurador-geral assistente na Divisão de Richmond do Gabinete do Procurador-Geral dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. Durante o ano, ele investigou o ataque terrorista às Torres Khobar, na Arábia Saudita, que matou 19 militares americanos.

Já em 2003, ele tornou-se Procurador-Geral Adjunto dos EUA, onde supervisionou as operações do Departamento de Justiça. Comey deixou o cargo em 2005 para retornar ao setor privado.

Antes de ser nomeado diretor do FBI por Obama, ele integrou também o Conselho de Política Jurídica de Defesa, que fornece consultoria independente ao Secretário de Defesa.

Após sua demissão em 2017, Comey escreveu alguns livros, entre eles "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (Lealdade maior: verdade, mentiras e liderança), no qual relata suas experiências à frente do FBI e descreve Trump como uma figura desonesta, além de compará-lo a um chefe da máfia. A obra inspirou a série "The Comey Rule", lançada em 2020 pelo canal Showtime.

Em 2017, Comey afirmou que foi demitido por Trump porque se recusou a interromper a investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais. Desde então, o republicano passou a pressionar para que o ex-diretor do FBI fosse investigado.

A denúncia desta quinta-feira tem origem em seu depoimento de 2020 ao Comitê Judiciário do Senado. Na ocasião, Comey respondeu a críticas republicanas sobre a investigação da Rússia e negou ter autorizado vazamentos de informações à imprensa. A Promotoria afirma que ele enganou o Congresso. Se condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão.