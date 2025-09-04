Quem é a brasileira que relatou ter sido abusada por Jeffrey Epstein na adolescência 

Brasileira em coletiva de imprensa, em Washington. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marina Lacerda revelou nesta quarta-feira (3) ter sido uma das vítimas do empresário Jeffrey Epstein nos Estados Unidos. Segundo a brasileira, os abusos começaram quando ela tinha apenas 14 anos, em Nova York.

Ela e outras vítimas de Epstein deram uma coletiva de imprensa nas escadarias do Capitólio, em Washington, onde algumas relataram publicamente pela primeira vez os abusos sexuais que sofreram. Além de solicitar que o Congresso dos Estados Unidos aprove uma lei que obrigue a divulgação de todos os documentos da investigação.

Em 2019, em acusação formal contra Epstein, Marina foi identificada como "Vítima menor 1". Segundo a imprensa americana, ela forneceu informações cruciais que levaram o empresário à prisão.

Como começaram os abusos

Marina contou que conheceu Epstein em 2002, quando tinha apenas 14 anos. Na época, dividia um quarto em Nova York, com a mãe e a irmã. As três haviam acabado de se mudar para os Estados Unidos.

A brasileira foi apresentada para o empresário devido a uma proposta para trabalhar como massagista na casa dele. Marina, então, abandonou o ensino médio e dos 14 aos 17 anos estava com frequência na casa de Epstein.

Segundo ela, os abusos duraram três anos. Em 2008, foi procurada pelo FBI, mas não teve seu depoimento ouvido pela Justiça porque Epstein havia assinado um acordo judicial. Onze anos depois, ela depôs sobre o caso, quando a investigação foi reaberta.

Relembre o caso

Jeffrey Epstein era muito conhecido nos Estados Unidos por ter conexões com milionários, artistas e políticos influentes. Entre 2002 e 2005, ele foi acusado de aliciar dezenas de meninas menores de idade para encontros sexuais em suas mansões.

Em 2008, o empresário firmou um acordo com a Justiça para se declarar culpado. O caso voltou à tona em 2019, quando autoridades federais consideraram o acordo inválido e determinaram a prisão do bilionário por tráfico sexual.

Poucos dias após ser preso, o bilionário morreu na cadeia, e, segundo autoridades, tirou a própria vida. Durante a campanha de 2024, Donald Trump prometeu divulgar nomes ligados ao esquema de Epstein.