Quase 2.000 soldados norte-coreanos morreram lutando pela Rússia, segundo inteligência sul-coreana

A agência de inteligência da Coreia do Sul calcula que quase 2.000 soldados norte-coreanos morreram lutando pela Rússia em sua ofensiva na Ucrânia, informou um parlamentar sul-coreano.

Segundo o Serviço Nacional de Inteligência (SNI), em abril "o número de mortos na guerra era de pelo menos 600, mas com base em novas avaliações agora calculamos o número em quase 2.000", declarou o deputado Lee Seong-kweun após receber um relatório do órgão.

As agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais afirmam que a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados à Rússia em 2024, principalmente para a região de Kursk, além de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Lee disse que o SNI acredita que Pyongyang planeja enviar outros 6.000 militares e engenheiros de combate à Rússia e que quase mil já chegaram ao país.

No início deste ano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que a Coreia do Norte enviaria especialistas em construção e equipes de remoção de minas para a região de Kursk.

A Coreia do Norte confirmou que enviou tropas para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia em abril e admitiu que soldados morreram em combate.

Desde então, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se reuniu com as famílias dos militares mortos e expressou condolências por sua "dor insuportável".

Rússia e Coreia do Norte assinaram um acordo militar no ano passado, que inclui uma cláusula de defesa mútua, durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte.