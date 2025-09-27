"Qualquer ataque contra a Rússia será respondido de forma decisiva", diz Lavrov, na ONU

O chanceler russo, Serguei Lavrov, discursou na Assembleia-Geral da ONU CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou neste sábado (27) durante o seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, que Moscou não tem a intenção de atacar a Europa, mas qualquer agressão ao seu país "será recebida com uma resposta decisiva".

O discurso do chanceler ocorreu em meio a uma crise entre Moscou e os países da Otan, por conta de incursões de drones e jatos russos no espaço aéreo de diversos países europeus, como Polônia, Estônia, Dinamarca e Alemanha.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores do país, é a Rússia que está sendo ameaçada pelos países da Otan e não o contrário.

Lavrov também disse que Moscou está disponível para negociar o fim da guerra da Ucrânia, mas será preciso discutir as "raízes do conflito" com Kiev. O chanceler apontou que a Rússia pode concordar com garantias de segurança para a Ucrânia, se os líderes europeus demonstrarem seriedade na mesa de negociação.

O chanceler mencionou a necessidade de garantir a segurança da população ucraniana, que tem o russo como sua primeira língua, e elogiou o diálogo entre Moscou e Washington para garantir o fim do conflito.

Dias atrás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou radicalmente de posição sobre a guerra e disse que a Ucrânia poderia conquistar novamente o território perdido para a Rússia com o envio de armas da União Europeia e da Otan.

A Rússia ofereceu várias explicações para a guerra na Ucrânia, entre elas assegurar sua própria segurança após a expansão da Otan para o leste ao longo dos anos, a proteção das comunidades que falam russo e uma suposta "desnazificação" dos ucranianos.

O discurso de Lavrov na Assembleia Geral no ano passado foi um duro golpe no Ocidente, afiado com uma referência à "insensatez e ao perigo da própria ideia de tentar lutar até a vitória com uma potência nuclear, que é o que a Rússia é."

Lavrov critica Israel

O ministro das Relações Exteriores da Rússia acusou Israel de provocar instabilidade no Oriente Médio, com a guerra com o Irã e os bombardeios ao escritório político do Hamas em Doha, no Catar.

— O uso ilegal da força por Israel contra os palestinos e suas ações agressivas contra o Irã, Catar, Iêmen, Líbano, Síria e Iraque hoje ameaçam explodir todo o Oriente Médio —, disse Lavrov.

Lavrov também disse que o Ocidente está "sabotando" a diplomacia com o Irã com a reimposição das sanções da ONU contra Teerã em virtude de seu programa nuclear, prevista para as próximas horas.

A rejeição por parte do Conselho de Segurança da ONU, de um texto da Rússia e da China destinado a adiar o restabelecimento das sanções "expôs a política do Ocidente de sabotar a busca de soluções construtivas", disse o chanceler.