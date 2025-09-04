Putin atribui tarifas dos EUA ao Brasil a crise política interna

Presidente russo afirmou ainda que está disposto a negociar paz com a Ucrânia. Alexander KAZAKOV / POOL/AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que não há uma relação desproporcional no comércio entre os Estados Unidos e a China mas que as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras refletem problemas internos do Brasil.

A declaração foi feita em resposta a uma pergunta sobre novas sanções europeias à economia russa, em meio à guerra na Ucrânia. Putin comparou o caso brasileiro ao da Índia, também alvo de sobretaxas por importar petróleo russo, mas destacou que, no caso do Brasil, há fatores políticos internos envolvidos.

— O prazo para acordos comerciais foi definido para 8 de agosto, e sanções adicionais foram introduzidas contra o Brasil em 6 de agosto. O que a Ucrânia tem a ver com isso? Há problemas lá. Há problemas na situação política doméstica, incluindo nas relações entre as autoridades atuais e o ex-presidente Bolsonaro — disse Putin, sem citar nomes.

Guerra com a Ucrânia usada em situações insólitas

Para Putin, a questão da guerra da Ucrânia tem sido usada em situações insólitas de negociações comerciais, mesmo em conversas com parceiros sem conexão direta com os desdobramentos envolvendo Kiev.

Putin também disse que há possibilidade de encerrar o conflito com a Ucrânia por meio de negociações, “se o bom senso prevalecer”, mas afirmou estar preparado para recorrer à força, caso não haja alternativa.

O líder russo declarou ainda que aceitaria conversar com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, desde que o encontro ocorresse em Moscou e fosse “bem preparado”, com resultados concretos. A chancelaria da Ucrânia considerou inaceitável a sugestão de Moscou como sede da reunião.