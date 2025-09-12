Protestos violentos no Nepal, eclipse na Grécia e plantações coloridas na França: a semana mundial em fotos

Devotos carregam estátua de Ganesh em Mumbai. Punit PARANJPE / AFP

A semana começou com o festival hindu Ganesh Chaturthi, em Mumbai, na Índia.

Devotos carregaram imagens da deusa hindu pela cidade até sua imersão no mar árabe.

O espanhol conquistou o seu segundo título de US Open. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O tenista Carlos Alcaraz beija o troféu do US Open, nos Estados Unidos, após conquistar o torneio frente ao italiano Jannik Sinner.

Eclipse lunar com lua de sangue é visto na Grécia. Angelos TZORTZINIS / AFP

O eclipse com lua cheia de sangue é observado na cidade de Atenas, na Grécia, junto a estátua da deusa grega Irene.

Manifestantes bloqueiam rodovia na França em protesto a instabilidade política no país. Lou BENOIST / AFP

Manifestantes do movimento ''Bloquons Tout'' (Bloqueio Total, em português) interrompem rodovia na cidade de Caen, na França.

A associação busca uma paralisação geral por conta da instabilidade e insatisfação política no país, principalmente após a queda do primeiro-ministro François Bayrou.

Palácio governamental do Nepal é completamente incendiado. Prabin RANABHAT / AFP

Manifestantes incendeiam o Palácio Governamental do Nepal após uma série de escândalos de corrupção e o bloqueio de redes sociais, além de pedirem a queda do regime comunista no país. Após a escalada dos protestos, o primeiro-ministro Khadga Prasad Sharma Oli renunciou. Cerca de 50 pessoas morreram e 1,3 mil ficaram feridas.

País caribenho sofre com apagões gerais pela quinta vez no ano. YAMIL LAGE / AFP

Pela quinta vez no ano, Cuba sofre com um apagão geral. Na imagem, as escuras ruas da capital Havana obtém uma breve luminosidade com os faróis e luzes de automóveis.

As plantações coloridas são uma das maiores atrações turísticas no país. SEBASTIEN BOZON / AFP

Na França, trabalhadores da empresa Les Callunas d'Alsace pintam as plantações de flores Callunas Vulgaris na cidade de Obernai.

A empresa é conhecida pela tradicional tinta com base de água e pigmentação natural. Uma vez pintadas, as flores seguem crescendo com a cor que receberam em um processo natural e sem danos ambientais.

Kirk faleceu após levar um tiro em um evento em Utah. Phill Magakoe / AFP

Homenagens ao ativista político Charlie Kirk são colocadas na embaixada dos Estados Unidos em Pretoria, na África do Sul.