Protestos violentos no Nepal, eclipse na Grécia e plantações coloridas na França: a semana mundial em fotos

A semana começou com o festival hindu Ganesh Chaturthi, em Mumbai, na Índia.
Devotos carregaram imagens da deusa hindu pela cidade até sua imersão no mar árabe.
O tenista Carlos Alcaraz beija o troféu do US Open, nos Estados Unidos, após conquistar o torneio frente ao italiano Jannik Sinner.
O eclipse com lua cheia de sangue é observado na cidade de Atenas, na Grécia, junto a estátua da deusa grega Irene.
Manifestantes do movimento ''Bloquons Tout'' (Bloqueio Total, em português) interrompem rodovia na cidade de Caen, na França.
A associação busca uma paralisação geral por conta da instabilidade e insatisfação política no país, principalmente após a queda do primeiro-ministro François Bayrou.
Manifestantes incendeiam o Palácio Governamental do Nepal após uma série de escândalos de corrupção e o bloqueio de redes sociais, além de pedirem a queda do regime comunista no país. Após a escalada dos protestos, o primeiro-ministro Khadga Prasad Sharma Oli renunciou. Cerca de 50 pessoas morreram e 1,3 mil ficaram feridas.
Pela quinta vez no ano, Cuba sofre com um apagão geral. Na imagem, as escuras ruas da capital Havana obtém uma breve luminosidade com os faróis e luzes de automóveis.
Na França, trabalhadores da empresa Les Callunas d'Alsace pintam as plantações de flores Callunas Vulgaris na cidade de Obernai.
A empresa é conhecida pela tradicional tinta com base de água e pigmentação natural. Uma vez pintadas, as flores seguem crescendo com a cor que receberam em um processo natural e sem danos ambientais.
Homenagens ao ativista político Charlie Kirk são colocadas na embaixada dos Estados Unidos em Pretoria, na África do Sul.
Kirk faleceu após ser baleado durante um evento na faculdade de Utah Valley, na cidade de Orem, Utah, nos Estados Unidos.