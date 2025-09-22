Programa de Jimmy Kimmel volta nesta terça-feira após suspensão por comentários sobre Charlie Kirk

Apresentador comanda o "Jimmy Kimmel Live!" na emissora ABC. Kevin Winter / Getty Images/AFP

Correção: o programa volta ao ar na terça-feira (23) e não na quinta (25) como publicado entre 17h10min e 19h de 22 de setembro de 2025. O texto já foi corrigido.

O programa de Jimmy Kimmel voltará a ser transmitido a partir da próxima terça-feira (23), após quase uma semana suspenso em razão de comentários do apresentador sobre a morte de Charlie Kirk. A informação é do g1.

Há 20 anos na grade da rede norte-americana ABC, o Jimmy Kimmel Live! saiu do ar após o apresentador acusar o movimento de direita dos Estados Unidos de estar se aproveitando do assassinato de Kirk.

Na época, a ABC anunciou suspensão "por tempo indeterminado" do programa.

— A turma do MAGA (Make Americano Great Again, slogan de Trump) está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso — declarou.

Após a declaração de Kimmel e a suspensão do talk-show, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou.