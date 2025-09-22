Programa de Jimmy Kimmel retornará nesta terça-feira após ABC retirar suspensão

A ABC retomará o programa de Jimmy Kimmel após as críticas aos seus comentários sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, informaram autoridades da emissora nesta segunda-feira, 22. "Passamos os últimos dias conversando com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar o programa na terça-feira", afirmou a emissora em um comunicado.

A ABC suspendeu Kimmel por tempo indeterminado após comentários que ele fez sobre Kirk, morto em 10 de setembro, em um monólogo. Kimmel disse que "muitos no mundo do MAGA estão trabalhando arduamente para lucrar com o assassinato de Charlie Kirk" e que "a gangue do MAGA" estava "tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles".

A reação aos comentários de Kimmel sobre Kirk foi rápida. A Nexstar e a Sinclair, duas das maiores proprietárias de afiliadas da ABC, disseram que retirariam o "Jimmy Kimmel Live!" de suas emissoras. Outros, incluindo vários colegas comediantes, saíram em sua defesa.

Andrew Kolvert, porta-voz da Turning Point USA, organização fundada por Kirk e agora chefiada por sua viúva, postou no X sobre a reintegração de Kimmel: "A Disney e a ABC cederem e permitirem que Kimmel volte ao ar não é surpreendente, mas é um erro delas. A Nexstar e a Sinclair não precisam fazer a mesma escolha."

O presidente Donald Trump, um dos alvos frequentes de Kimmel, postou nas redes sociais que a suspensão de Kimmel era "uma ótima notícia para os Estados Unidos". Ele também pediu a demissão de outros apresentadores de programas noturnos. A suspensão de Kimmel ocorreu em um momento em que Trump e seu governo vêm realizando ameaças, ações judiciais e pressão do governo federal para tentar exercer mais controle sobre a indústria da mídia. Trump chegou a acordos com a ABC e a CBS sobre a cobertura da mídia.

Trump também entrou com processos por difamação contra o The Wall Street Journal e o The New York Times. Os republicanos no Congresso cortaram o financiamento federal da NPR e da PBS. Brendan Carr, chefe da Comissão Federal de Comunicações (FCC), emitiu um alerta antes da suspensão de Kimmel, criticando os comentários de Kimmel sobre o assassinato de Kirk.

"Podemos fazer isso da maneira mais fácil ou da mais difícil", disse Carr. "Essas empresas podem encontrar maneiras de mudar a conduta, de tomar medidas, francamente, em relação a Kimmel, ou haverá trabalho adicional para a FCC pela frente." Carr negou na segunda-feira ter ameaçado revogar as licenças da emissora local ABC por causa dos comentários de Kimmel.

"Jimmy Kimmel está na situação em que está por causa de sua audiência. Não por causa de algo que tenha acontecido no âmbito do governo federal", disse Carr no Concordia Annual Summit. A suspensão também ocorreu em um momento em que o cenário noturno está mudando. A CBS anunciou o cancelamento do programa de Stephen Colbert durante o verão. O contrato de Kimmel com a rede de propriedade da Walt Disney Co. expiraria em maio de 2026.

A notícia da reintegração veio à tona quando centenas de estrelas de Hollywood e da Broadway - incluindo Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks e Meryl Streep - instaram os americanos a "lutar para defender e preservar nossos direitos constitucionalmente protegidos" após a suspensão de Jimmy Kimmel.

Mais de 430 estrelas de cinema, TV e teatro, além de comediantes, diretores e roteiristas, assinaram uma carta aberta na segunda-feira da União Americana pelas Liberdades Civis, que argumenta que este é "um momento sombrio para a liberdade de expressão em nossa nação".

Também na segunda-feira, o programa "The View", da ABC, se pronunciou sobre a polêmica após não abordá-la por dois episódios após a suspensão de Kimmel. A coapresentadora Whoopi Goldberg abriu o programa dizendo: "Ninguém nos silencia", e ela e seus colegas apresentadores condenaram a decisão da Disney. Fonte: Associated Press.