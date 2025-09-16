Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

O The New York Times criticou, nesta terça-feira (16), um processo por difamação movido contra o jornal pelo presidente americano, Donald Trump, considerando-o uma tentativa descarada de silenciar o jornalismo independente.

"Este processo é infundado", disse o jornal. "Não possui qualquer alegação legal legítima e, ao contrário, é uma tentativa de amordaçar e desencorajar o jornalismo independente. O The New York Times não se deixará influenciar por táticas de intimidação", acrescentou.

Trump apresentou a ação na segunda-feira, sob acusações de difamação e calúnia e um pedido de 15 bilhões de dólares (79 bilhões de reais).

Em sua nova fase na Casa Branca, o republicano de 79 anos aumentou sua habitual hostilidade contra os meios tradicionais, atacando repetidamente jornalistas críticos, restringindo seu acesso ou processando-os.

O jornal já havia adiantado na semana passada que Trump ameaçou tomar ações legais por reportagens sobre uma carta de aniversário supostamente enviada por ele ao financista e criminoso sexual falecido Jeffrey Epstein.

A carta contém uma mensagem datilografada inserida no desenho da silhueta de uma mulher nua. O presidente americano nega que a assinatura que a acompanha seja sua.

"Foi permitido ao The New York Times mentir, difamar e me caluniar livremente por tempo demais, e isso termina, JÁ!", escreveu em sua rede Truth Social.

O processo também denuncia quatro repórteres do jornal e a editora Penguin Random House, segundo a petição de 85 páginas apresentada a um tribunal distrital da Flórida.

O documento cita três reportagens divulgadas entre setembro e outubro do ano passado e um livro dos jornalistas Russ Buettner e Susanne Craig publicado nesse mesmo período.