Príncipe Harry e a família real britânica, um quinquênio de disputas

O encontro de quarta-feira em Londres entre o príncipe Harry e seu pai, o rei Charles III, foi o primeiro em 19 meses e marca um início de reconciliação após cinco anos de acusações e conflitos.

Harry, que está em Londres esta semana para participar de diversos eventos programados com instituições beneficentes, aproveitou a viagem para tentar uma aproximação com seu pai.

O último encontro entre os dois havia ocorrido em fevereiro de 2024, quando Harry viajou dos Estados Unidos, onde reside, após saber do câncer de seu pai, cuja natureza não foi divulgada e pelo qual ainda está em tratamento.

Estas são as principais etapas desta disputa:

- 2019 -

Um ano após o casamento do príncipe Harry e da atriz californiana Meghan Markle, o casal processa vários tabloides por invasão de privacidade.

Harry menciona em um documentário do canal britânico ITV tensões com seu irmão William, enquanto Meghan fala sobre suas dificuldades diante da pressão que teve de suportar ao entrar para a família real.

- 2020 -

Em 8 de janeiro, Harry e Meghan, a quem a rainha Elizabeth II concedeu o título de duques de Sussex, anunciam no Instagram que querem renunciar à maior parte de suas obrigações reais, dividir seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, e tornar-se financeiramente independentes.

Em março, fazem sua última aparição com a família real e perdem a proteção policial e o financiamento público de que desfrutavam.

O casal se instala brevemente em Vancouver, no Canadá, antes de comprar uma casa em Montecito, na Califórnia.

O casal assina contratos com a Netflix e o Spotify por milhões de dólares.

- 2021 -

Em 7 de março, em uma polêmica entrevista concedida a Oprah Winfrey, a estrela americana dos 'talk shows', Meghan confessa que pensou em suicídio ao ingressar na família real.

O casal também insinua que a família real é racista, afirmando que um de seus membros se perguntou sobre a cor da pele do filho antes de seu nascimento, dado que a mãe de Meghan é uma mulher negra.

O Palácio não fez comentários, mas a entrevista provocou um forte distanciamento do casal com a família real.

Em setembro, Harry iniciou um primeiro processo judicial relacionado à perda de sua proteção policial.

- 2022 -

Em 8 de setembro, dia do falecimento da rainha Elizabeth II, Harry viajou de Londres para a Escócia, onde a soberana havia falecido, mas chegou sozinho e mais tarde que o resto da família real, por não ter sido avisado imediatamente.

Dois dias depois, em 10 de setembro, William e sua esposa, Catherine, junto com Harry e Meghan, apareceram em público em Windsor, tentando projetar uma imagem de unidade após a morte da soberana, mas os dois casais mal se falaram.

Em dezembro, foi lançado o documentário da Netflix "Harry e Meghan", no qual continuaram suas críticas contra a família real. O príncipe acusou em particular a instituição de não ter protegido Meghan.

- 2023 -

Em 10 de janeiro, Harry publicou suas memórias, "O Que Sobra", sucesso mundial de vendas, nas quais relata sua infância e não coloca em boa posição seu irmão, William, sua cunhada, Catherine e sua madrasta, Camilla.

Nesse mesmo ano, iniciou uma nova ação contra a imprensa sensacionalista por escutas ilegais.

- 2024 -

Em 5 de fevereiro, Harry cruzou o Atlântico para visitar seu pai após saber do câncer de Charles III.

Essa visita foi a última vez que se encontraram antes de se reunirem na quarta-feira, 10 de setembro de 2025, na residência londrina do soberano.

- 2025 -

Em 2 de maio, Harry perdeu na apelação sua tentativa de recuperar a proteção policial de que desfrutava quando era membro ativo da família real.

Após essa decisão, confessou à BBC que deseja se reconciliar com sua família, mas que Charles III não fala mais com ele. "Não sei quanto tempo meu pai ainda tem", acrescentou.