Primeiro-ministro do Japão renuncia ao cargo após derrota nas eleições

Shigeru Ishiba anunciou a decisão neste domingo, em meio a forte pressão do seu partido para assumir a responsabilidade pelo resultado do pleito parlamentar

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

