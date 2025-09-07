Primeiro-ministro do Japão renuncia ao cargo após derrota nas eleições

Ishiba havia assumido o cargo em outubro de 2024. TORU HANAI / POOL

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, anunciou neste domingo (7), que irá renunciar ao cargo. A decisão foi tomada após crescentes pedidos de seu partido para que ele assumisse a responsabilidade pela derrota histórica nas eleições parlamentares de julho.

Naquele mês, Ishiba negou renunciaria ao cargo após o governo perder a maioria na Casa. Ele, que assumiu o cargo em outubro de 2024, resistiu por mais de um mês às exigências de adversários políticos, em sua maioria de direita, dentro de seu próprio partido.

A renúncia ocorre um dia antes de seu Partido Liberal Democrático (LDP) decidir se realizará uma eleição antecipada para a liderança — o que, se aprovada, seria praticamente uma moção de censura contra ele.

Ishiba disse que iniciaria um processo para realizar uma votação da liderança do partido para escolher seu substituto.

Com a renúncia de Ishiba, espera-se que o LDP defina uma data para a eleição presidencial do partido, que provavelmente será realizada no início do próximo mês.

Os possíveis candidatos incluem o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, a ex-ministra da Segurança Econômica ultraconservadora Sanae Takaichi, o secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, um moderado e protegido do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida.