Tensão em Katmandu

Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos deixarem 19 mortos; prédio do parlamento é incendiado

KP Sharma Oli anunciou a decisão nesta terça-feira. Ele foi alvo de manifestações contra as restrições impostas às redes sociais e a corrupção

