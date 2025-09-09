Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos deixarem 19 mortos; prédio do parlamento é incendiado

Sharma Oli, de 73 anos, assumiu o cargo em 2024. BIKASH KARKI / AFP

O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, anunciou nesta terça-feira (9) a sua renúncia ao cargo. A decisão vem logo após 19 pessoas morrerem em meio à repressão do governo a protestos populares contra as restrições impostas às redes sociais e contra a corrupção no país.

"Renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje (terça-feira) com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas", afirmou o primeiro-ministro em uma carta dirigida ao presidente.

Os protestos ocorreram na segunda-feira (8), na capital Katmandu e em outras cidades, contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção. Ao menos 19 pessoas morreram e, segundo a Anistia Internacional, a polícia utilizou munição letal contra os manifestantes.

As autoridades suspenderam posteriormente o bloqueio, que afetariam 26 sites – entre eles Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não se registraram dentro do prazo estipulado.

Nesta terça, os manifestantes protestaram também contra a violência policial e conseguiram invadir o complexo do parlamento. Eles atearam fogo ao prédio do legislativo, segundo um porta-voz do governo à agência de notícias AFP.

Pressão

Oli, de 73 anos, iniciou o quarto mandato no ano passado, depois que o Partido Comunista, do qual é integrante, formou uma coalizão de governo com o Congresso Nepalês.

O descontentamento é crescente no país devido à instabilidade política, corrupção e baixo crescimento econômico. Estima-se que população do Nepal seja de aproximadamente 30 milhões de pessoas.

A faixa etária entre 15 e 40 anos representa 43% da população, segundas estatísticas oficiais, e o desemprego se aproxima do índice de 10%. O PIB per capita é de apenas 1.447 dólares, segundo dados do Banco Mundial.