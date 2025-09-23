Presidente do Uruguai afirma que país está pronto para mediar negociações internacionais

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, afirmou nesta terça-feira, 23, que o país está pronto para se colocar como mediador em diálogos e negociações internacionais voltados à paz e à prevenção de conflitos. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, ele destacou que, embora o Uruguai não tenha grande poder militar ou econômico, possui atributos que hoje são essenciais para a diplomacia global.

Segundo Orsi, a força uruguaia está em ser "confiável para diálogo pela paz" e em sua tradição de neutralidade. "O Uruguai sempre foi, historicamente, um país pacífico", afirmou, lembrando que essa reputação reforça sua legitimidade em processos de mediação internacional.