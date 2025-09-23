Presidente chinês faz rara visita à conflituosa região de Xinjiang

O presidente chinês, Xi Jinping, iniciou nesta terça-feira (23) uma rara visita a Xinjiang, região no noroeste da China habitada por diversos grupos étnicos, incluindo os uigures de língua turca, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

Esta região conflituosa no extremo oeste do país foi palco de ataques que causaram inúmeras vítimas civis.

O governo chinês segue uma política de segurança firme há uma década em nome do combate ao terrorismo, embora grupos de direitos humanos a denunciem como repressão à minoria uigur.

Xi chegou à capital regional, Urumqi, para participar das comemorações do 70º aniversário do estabelecimento administrativo da região autônoma uigur de Xinjiang, informou a Xinhua.

Ao chegar, ele se encontrou com representantes de todos os grupos étnicos e "expressou sua esperança de que todos unam forças e avancem juntos para construir uma Xinjiang magnífica", acrescentou a agência.

Grupos de direitos humanos acusam a China de realizar uma repressão brutal contra uigures e outras minorias muçulmanas em Xinjiang, com práticas como trabalhos forçados e campos de detenção.

Pequim rejeita as denúncias de abusos e insiste que suas ações em Xinjiang ajudaram a combater o extremismo e a promover o desenvolvimento.

O status da região autônoma permite que a língua local seja falada em conjunto com o mandarim e, em teoria, concede maior autonomia. Na prática, a região permanece estritamente controlada por Pequim.