Prefeito de Nova York, Eric Adams, desiste de disputar reeleição

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou neste domingo, 28, que está encerrando sua campanha para a reeleição. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Adams falou com orgulho sobre suas conquistas como prefeito, incluindo uma queda nos crimes violentos. Mas ele disse que a "especulação constante da mídia" sobre seu futuro e a decisão do conselho de finanças de campanha da cidade de reter financiamento público para seu esforço de reeleição tornaram impossível permanecer na disputa.

"Apesar de tudo o que conquistamos, não posso continuar minha campanha de reeleição", disse Adams.

A decisão do democrata de um único mandato de desistir da corrida ocorre dias depois de ele ter insistido repetidamente que permaneceria na disputa, dizendo que os nova-iorquinos comuns não "se rendem". Mas a especulação de que ele não conseguiria chegar ao dia da eleição tem sido generalizada há um ano. A campanha de Adams foi gravemente ferida por seu caso federal de suborno (agora arquivado) e pela raiva liberal sobre seu relacionamento caloroso com o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele pulou a primária democrata e entrou na cédula como independente.

No vídeo, Adams não mencionou diretamente nem endossou nenhum dos candidatos restantes na disputa. Ele também alertou que "o extremismo está crescendo em nossa política". "Grandes mudanças são bem-vindas e necessárias, mas cuidado com aqueles que afirmam que a resposta é destruir o próprio sistema que construímos ao longo de gerações", disse ele. "Isso não é mudança, isso é caos. Em vez disso, exorto os eleitores a escolherem líderes não pelo que prometem, mas pelo que entregaram."

A capitulação de Adams poderia potencialmente dar um impulso à campanha do ex-governador Andrew Cuomo, um colega centrista que se retratou como o único candidato potencialmente capaz de vencer o indicado do Partido Democrata, o membro da Assembleia Estadual Zohran Mamdani. Não estava claro, no entanto, se o número de apoiadores de Adams mudaria sua fidelidade para Cuomo o suficiente para fazer a diferença.

Mamdani, que, aos 33 anos, seria o prefeito mais jovem e mais liberal da cidade em gerações se eleito, venceu Cuomo de forma decisiva na primária democrata, fazendo campanha com a promessa de tentar reduzir o custo de vida em uma das cidades mais caras do mundo.

O republicano Curtis Sliwa também permanece na disputa, embora sua candidatura tenha sido prejudicada por seu próprio partido; Trump em uma entrevista recente o chamou de "não exatamente ideal".

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, que endossou Mamdani, disse em um comunicado após o anúncio do prefeito que estava orgulhosa de ter trabalhado com Adams nos últimos quatro anos e que ele deixa a cidade "melhor do que a herdou". Fonte: AP