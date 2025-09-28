Prefeito de Nova York, Eric Adams, desiste de disputar reeleição

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou neste domingo (28) que desistiu de tentar reeleição, a pouco mais de um mês para o pleito, que é acompanhado de perto pelo presidente Donald Trump.

"Apesar de tudo o que conquistamos, não posso continuar com minha campanha de reeleição", declarou Adams, enfraquecido por acusações de corrupção, em um vídeo publicado na rede social X.

"A constante especulação da mídia sobre meu futuro e a decisão da junta de financiamento da campanha de reter milhões de dólares minaram minha capacidade de arrecadar os fundos necessários para uma campanha séria", acrescentou.

Adams, que assumiu como prefeito da maior cidade dos Estados Unidos em 2022, após ter sido eleito pelo Partido Democrata, tornou-se uma figura divisiva devido a seus problemas legais e sua cooperação com Trump.

Em abril, declarou que concorreria à reeleição como independente, uma decisão que o livrou das disputadas primárias democratas, que foram vencidas pelo autoproclamado socialista Zohran Mamdani.

Em sua declaração neste domingo, Adams criticou de maneira velada Mamdani, que promete aluguéis controlados, viagens gratuitas de ônibus e creches para atrair votos.

"Uma mudança importante é bem-vinda e necessária, mas cuidado com aqueles que afirmam que a resposta é destruir o próprio sistema que construímos juntos durante gerações. Isso não é mudança, é caos", advertiu Adams.

Há semanas, circulam rumores de que Adams se retiraria da corrida pela prefeitura para abrir caminho para Andrew Cuomo, ex-governador e procurador-geral democrata de Nova York.

Adams, um ex-policial de origem humilde e o segundo prefeito afro-americano de Nova York, viu sua popularidade inicial cair diante de acusações de corrupção e do aumento do custo de vida na cidade, entre outros problemas.

O prefeito foi acusado de fraude eletrônica, solicitação de doações ilegais do exterior para campanhas políticas e uma conspiração de suborno envolvendo cidadãos turcos e pelo menos um funcionário do governo turco. Ele nega as acusações.

No início deste ano, o Departamento de Justiça ordenou que os promotores federais de Nova York retirassem as acusações contra Adams.

A medida desencadeou uma onda de renúncias por parte do escritório de procuradores federais em Manhattan e no Departamento de Justiça em Washington.