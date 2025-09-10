Polônia e Otan acionam caças após ataque russo na fronteira da Ucrânia

A Polônia acionou caças próprios e de países da Otan para proteger o espaço aéreo do país, após a Rússia lançar ataques contra regiões do oeste da Ucrânia, na fronteira com o território polonês. As aeronaves levantaram voo na madrugada de quarta-feira (10), pelo horário local — noite de terça-feira (9), no Brasil, de acordo com o g1.

A operação fez com que alguns aeroportos da Polônia fossem fechados, inclusive o de Varsóvia.

“Caças poloneses e aliados estão operando em nosso espaço aéreo, enquanto sistemas de defesa antiaérea e de reconhecimento por radar em solo foram colocados no mais alto nível de prontidão”, informou o comando operacional das Forças Armadas da Polônia em uma publicação no X.

Mais cedo, a Força Aérea da Ucrânia chegou a afirmar que drones russos haviam entrado no espaço aéreo polonês e representavam uma ameaça para a cidade de Zamosc. No entanto, momentos depois, apagou a mensagem do Telegram.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, boa parte do país, incluindo regiões próximas à fronteira com a Polônia, ficou sob alerta aéreo durante a madrugada.