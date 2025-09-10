Polônia abate drones russos após violação do espaço aéreo

O exército da Polônia informou nesta quarta-feira (10) que derrubou drones que violaram o espaço aéreo do país em meio a uma onda de ataques da Rússia contra a Ucrânia.

O primeiro-ministro Donald Tusk escreveu no X que recebeu um relatório do Comando Operacional do Exército sobre "a derrubada de drones que entraram em nosso espaço aéreo e poderiam constituir uma ameaça". Tusk disse ter informado a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre o episódio.

O Aeroporto Chopin de Varsóvia alertou os passageiros que as operações de voo estavam suspensas devido ao fechamento do espaço aéreo de parte do país. Fonte: Associated Press*.