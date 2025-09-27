Política, natureza e energia renovável: a semana mundial em fotos

Manifestantes lançam coquetel molotov durante manifestações no Peru. ERNESTO BENAVIDES / AFP

A semana começou com protestos em Lima, no Peru.

As manifestações denominadas de "A Geração Z contra Dina" cobram a presidente Dina Boluarte pela reforma das aposentadorias no país.

Instalação de casa flutuante faz parte da Bienal Internacional da Arte. Luis ACOSTA / AFP

A instalação do artista argentino Leandro Erlich é uma das atrações da Bienal Internacional de Arte, sediada em Bogotá, na Colômbia.

A passagem do super tufão Ragasa, na Ásia, deixou milhares de desabrigados e pelo menos 14 mortos.

Nas imagens acima, parte da destruição e inundação registrados em Taiwan e Macau.

Estrutura viária colapsou após a construção de uma estação de metrô. Chanakarn Laosarakham / AFP

Uma avenida colapsou em frente a um hospital em Bangkok, capital da Tailândia.

No local, estava sendo construída de uma nova estação de metrô.

Responsável pela maior parte das emissões de carbono no mundo, a China aposta na energia renovável para comprovar seu compromisso energético. AFP / AFP