Política, natureza e energia renovável: a semana mundial em fotos

A semana começou com protestos em Lima, no Peru.
As manifestações denominadas de "A Geração Z contra Dina" cobram a presidente Dina Boluarte pela reforma das aposentadorias no país.
A instalação do artista argentino Leandro Erlich é uma das atrações da Bienal Internacional de Arte, sediada em Bogotá, na Colômbia.
A passagem do super tufão Ragasa, na Ásia, deixou milhares de desabrigados e pelo menos 14 mortos.
Nas imagens acima, parte da destruição e inundação registrados em Taiwan e Macau.
Uma avenida colapsou em frente a um hospital em Bangkok, capital da Tailândia.
No local, estava sendo construída de uma nova estação de metrô.
Em uma nova etapa da revolução energética, a China inaugurou a quarta planta de energia fotovoltaica de Yinchuan, localizada entre as montanhas do norte do país.