Polícia mata homem armado com facão perto de escola na França

A polícia atirou e matou, nesta quinta-feira (18), um homem armado com um facão com atitude "ameaçadora" perto de uma escola em Seyne-sur-Mer, sudeste da França, segundo promotores.

O homem se recusou a obedecer à polícia e avançou com sua arma em direção aos policiais, que primeiro usaram uma arma de eletrochoque Taser antes de atirar seis vezes nele, disse o promotor de Toulon, Samuel Finielz.

O incidente ocorreu pouco antes das 17h00 (horário local), quando o homem, ainda não identificado, armado com um facão, agia de forma "ameaçadora" em uma área com escolas, segundo a mesma fonte.

"Aparentemente, as crianças foram vítimas de ameaças", afirmou o representante do Ministério Público, enfatizando que todas essas informações ainda não foram confirmadas. Nenhum menor ficou ferido, acrescentou.