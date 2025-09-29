Polícia é acionada após animal, da família dos cangurus, ser visto perdido pelas ruas de Berlim

Um wallaby - espécie da mesma família que os cangurus, mas de porte menor - foi visto em Berlim, na Alemanha, na manhã do domingo, 28.
Alguns pedestres acionaram a polícia após encontrarem o animal no bairro de Spandau, mas as autoridades não conseguiram localizá-lo depois que ele fugiu para uma floresta.
O inspetor-chefe Martin Halweg afirmou nesta segunda-feira, 29, que os policiais suspenderam as buscas por acreditarem que o wallaby não oferece riscos à segurança pública, mas alertou que os cidadãos devem manter distância se cruzarem com o animal.
"A polícia de Berlim recomenda que, se você vir o animal, notifique a polícia ou o Berlin Animal Catcher", disse Halweg. "Eles também aconselham manter distância e contato visual com o animal para que a equipe de emergência possa se aproximar dele."
Halweg afirmou ainda que, como buscas por wallabies na região são extremamente raras, a polícia não tem os equipamentos adequados. A mídia local estima que o animal tenha cerca de 90 centímetros e afirma que ele pertence a um proprietário particular.
Fonte: Associated Press.