Pharrell Williams, Karol G e outras estrelas se apresentarão no Vaticano

Pharrell Williams, Karol G e Andrea Bocelli são alguns dos artistas que participarão neste sábado (13) de um festival pela paz e fraternidade no Vaticano, que promete reunir dezenas de milhares de pessoas na praça de São Pedro.

O evento gratuito, que incluirá um espetáculo de luzes com 3.500 drones, contará também com a atuação do compositor americano John Legend, da estrela do K-Pop BamBam, da franco-beninense Angélique Kidjo e do coro gospel Voice of Fire, entre outros. Segundo a página do festival, os ingressos já estão esgotados.

"O mundo está marcado por conflitos e divisões, e vocês estão unidos em um forte e corajoso 'não' à guerra e 'sim' à paz e à fraternidade", declarou nesta sexta-feira o papa Leão XIV, que não estará presente, segundo sua agenda oficial.

"Quero agradecer aos artistas que, graças à sua criatividade, espalharão esta mensagem por todo o mundo desde a magnífica colunata de Bernini", acrescentou o pontífice.

Este festival encerra o terceiro "Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana", um ciclo de eventos lançado após a publicação, em outubro de 2020, da encíclica do papa Francisco "Fratelli tutti" ("Todos irmãos").

"Juntos, vamos espalhar através da música a mensagem de união e graça para toda a humanidade", publicou dias atrás Pharrell Williams em sua conta no Instagram.

Os organizadores não especificaram quantos espectadores se inscreveram para comparecer ao evento, anunciado durante o verão no hemisfério norte.

A Praça São Pedro tem capacidade para dezenas de milhares de pessoas. O festival será transmitido ao vivo em vários canais americanos e italianos.