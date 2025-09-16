Petro pede a Equador que entregue ex-vice equatoriano preso após lhe conceder nacionalidade colombiana

O presidente colombiano, Gustavo Petro, pediu, nesta terça-feira (16), ao Equador que entregue à Colômbia o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, detido no ano passado após uma incursão policial na embaixada do México em Quito.

Petro argumentou seu pedido com base no fato de que o ex-vice-presidente equatoriano obteve a "nacionalidade colombiana", conforme indicado nesta terça-feira no X. "Espero do governo do Equador sua entrega ao governo colombiano", acrescentou o presidente de esquerda.

Glas, vice-presidente durante o segundo mandato do socialista Rafael Correa (2013-2017) e posteriormente no início do governo de seu sucessor, Lenín Moreno, foi condenado no Equador a 13 anos de prisão e inabilitação perpétua para exercer cargos públicos.