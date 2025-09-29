Pentágono enviará 200 soldados da Guarda Nacional a Portland

Duzentos soldados da Guarda Nacional serão enviados a Portland, a principal cidade do noroeste do Oregon, anunciou o Pentágono nesta segunda-feira (29), uma medida contestada pelo governador democrata do estado.

As tropas "serão convocadas para o serviço federal imediatamente por um período de 60 dias para proteger o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) e outros funcionários do governo americano que desempenham funções federais", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em um comunicado.

Portland é uma das cidades onde a sede do ICE tem sido palco de protestos de opositores às operações promovidas pelo governo federal contra a imigração ilegal.

O presidente Donald Trump afirma que o envio de tropas é necessário para combater o crime e a imigração irregular.

Ele já fez isso em cidades governadas pelos democratas, como Los Angeles e Washington. Na cidade da Califórnia, o envio, também contestado pelo governador, gerou fortes protestos em agosto.

O Oregon apresentou uma ação judicial no domingo para bloquear o envio militar.

Para o governador democrata, a mobilização responde ao "desejo de Trump de normalizar o uso de tropas militares para atividades rotineiras de aplicação da lei", especialmente em jurisdições administradas por seus opositores políticos.

Autoridades estaduais alegaram que não havia necessidade de mobilizar a Guarda Nacional em Portland porque, ao contrário do que Trump afirma, os protestos contra o ICE foram pacíficos e em pequena escala.

O processo indica que as manifestações atraíram menos de 30 pessoas e não resultaram em nenhuma prisão desde meados de junho.