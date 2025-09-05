Pentágono diz que aviões da Venezuela sobrevoaram navio dos EUA em movimento "altamente provocativo"

Tensão entre Trump e Maduro aumentou nos últimos dias. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono) publicou um comunicado no X na noite desta quinta-feira (4) informando que duas aeronaves militares da Venezuela sobrevoaram perto de um navio da Marinha dos EUA. Segundo a publicação, o movimento foi "altamente provocativo".

"Hoje, duas aeronaves militares do regime de Maduro voaram próximas a um navio da Marinha dos EUA em águas internacionais. Esse movimento altamente provocativo foi planejado para interferir em nossas operações de combate ao narco-terrorismo", diz a publicação.

Ainda conforme o Pentágono, "o cartel que comanda a Venezuela é fortemente aconselhado a não prosseguir com qualquer outro esforço para obstruir, dissuadir ou interferir nas operações de combate ao narcotráfico e ao terrorismo conduzidas pelos militares dos EUA".

Na terça-feira (2), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela. Conforme o republicano, 11 pessoas que estavam dentro da embarcação morreram.

— (As forças americanas) atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas. Então a eliminamos — disse Trump na Casa Branca.

Na ação, nenhum integrante das forças americanas ficou ferido, segundo o presidente norte-americano.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, acusou os Estados Unidos de assassinatos extrajudiciais e sumários no mar.